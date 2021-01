LIVE | Aangiften om fraude coronaregeling, honderd Nederlandse meldingen bijwerkingen coronavaccin

Bazin zorgboerde­rij beschul­digd van dil­do-seks met cliënte: ‘Ze willen mij de grond in trappen’

12 januari Nee, ze had geen dildo-seks met een meerderjarige vrouwelijke cliënte. En nee, met een andere cliënt had ze pas seks toen die achttien jaar was geworden. Ellen R., voormalig eigenaresse van een zorgboerderij, ontkende vandaag voor de rechtbank stellig de beschuldigingen van ontucht.