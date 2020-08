LIVE | Aantal besmettingen VS passeert de zes miljoen, heel vliegtuig in thuisquarantaine vanwege besmette passagiers

Mogelijk verband tussen schietpar­tij­en Amsterdam, rapper Bigidagoe buiten levensge­vaar

26 augustus De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee schietpartijen op de Vechtstraat in Amsterdam. Daar werd gistermiddag een man neergeschoten, naar verluidt de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe uit de Amsterdamse wijk Holendrecht. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie.