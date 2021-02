LIVE | Aantal coronabesmettingen weer boven gemiddelde, minder patiënten in ziekenhuis

Spuitwa­gens en politiehon­den ingezet om demonstran­ten van Museump­lein in Amsterdam af te krijgen

16:41 De ME heeft vanmiddag rond 15.45 uur ingegrepen bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Kort daarvoor was op last van burgemeester Femke Halsema de demonstratie tegen de coronamaatregelen ontbonden, maar lang niet iedereen gaf daar gehoor aan. Net als tijdens eerdere demonstraties zijn er spuitwagens en politiehonden ingezet om de demonstranten van het plein af te krijgen. Na het ingrijpen door de ME en het schoonvegen van het plein is de rust wedergekeerd.