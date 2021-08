LIVE | Aantal coronagevallen stijgt sneller dan vorige week, Singapore koploper vaccineren

Het aantal coronagevallen stijgt sneller dan vorige week. Daardoor gaan waarschijnlijk de risiconiveaus in enkele regio's omhoog en mogelijk kleurt Nederland later deze week weer iets roder op de Europese coronakaart. Singapore heeft wereldwijd de hoogste vaccinatiegraad: 80 procent van de 5,7 miljoen mensen is volledig ingeënt. Het dodental in de Amerikaanse staat Oregon stijgt zo hard, dat sommige uitvaartcentra om extra koelwagens hebben gevraagd om de binnengebrachte lichamen langer te kunnen bewaren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog kan je hier teruglezen.