LIVE | Aantal coronagevallen stijgt voor zesde dag op rij, FNV wil dat winkels dicht blijven tijdens kerst

Video Plots is het écht winter: KNMI waarschuwt voor mist en gladheid

18:28 Weggebruikers moeten morgen tijdens de ochtendspits in grote delen van het land rekening houden met gladheid. Vooral in het oosten van het land is de kans op gladde wegen groot, waarschuwen KNMI en Weerplaza. Daarom is code geel afgegeven. Halverwege de ochtend verdwijnt de gladheid naar alle waarschijnlijkheid weer.