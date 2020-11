LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gedaald, ‘Geef leraren voorrang bij inenting’

CoronavirusHet aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets afgenomen. Ziekenhuizen behandelen vandaag 22 mensen minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). En onderwijsvakbond AOb wil dat leraren voorrang krijgen zodra er een coronavaccin beschikbaar komt. Naar schatting worden wekelijks zo'n 170.000 coronatests afgenomen door commerciële instellingen. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal tests in ons land. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.