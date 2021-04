LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt na reeks dalingen, antivaxers-pamfletten in schooltasjes

CoronavirusHet aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gestegen. Dat is voor het eerst na drie dagen waarop het aantal daalde. Ook registreerde her RIVM tussen donderdag- en vrijdagochtend fors meer nieuwe coronagevallen: 8966. Het gemiddeld aantal sterfgevallen daalt wel. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.