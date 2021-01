LIVE | Aantal infecties zakt tot 4822, maar OMT vreest voor nieuwe golf in maart

CoronavirusHet aantal nieuwe coronabesmettingen is gezakt tot 4822. Dat is voor het eerst dit jaar. Het Outbreak Management Team (OMT) vreest echter voor nieuwe golf in maart. ,,De voorspelling is dat bij gelijkblijvende omstandigheden door het grotere aandeel van de nieuwe variant – ook door daling van de ‘oude’ variant – de huidige afname in aantal infecties, ziekenhuisopnames en IC-opnames zal stagneren en daarna in maart zal omslaan in een nieuwe toename.” Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.