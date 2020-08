LIVE | Aantal patiënten in ziekenhuizen stijgt verder, meer dan 400 nieuwe besmettingen in Nederland

coronacrisis / videoIn het centrum van Amsterdam is nog niet voor iedereen duidelijk wat de mondkapjesplicht precies inhoudt. Veel mensen weten niet waar en wanneer ze precies een mondkapje moeten dragen. En in Rotterdam werd hevig geprotesteerd tegen de plicht. De politie in Rotterdam heeft daar ook al boetes uitgedeeld. Morgen geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. De verwachting is dat ze de maatregelen regionaal verscherpen om het virus weer terug in zijn kooi te krijgen. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.