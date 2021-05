LIVE | Aantal patiënten op ic daalt verder, mensen uit 1977 en 1978 kunnen prikafspraak maken

coronavirusHet aantal coronapatiënten op de intensive care is vandaag iets verder gedaald tot 486. Dat zijn er 13 minder dan een dag eerder. Mensen geboren in 1977 en 1978 kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken. ,,De vaccinatieoperatie is flink op stoom waardoor we weer door kunnen naar de volgende geboortejaren”, laat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten via Twitter. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.