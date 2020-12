LIVE | Aboutaleb sluit winkels dag voor Sinterklaas om 18.00 uur, RIVM weet niet wanneer vaccinatie begint

‘Marco Kroon heeft trauma na verkrach­ting Afghanis­tan’

13:10 Marco Kroon heeft een trauma gekregen van de heftige gebeurtenissen op een geheime missie in Afghanistan in 2007. Volgens zijn behandelend psycholoog leidt hij aan ptss nadat hij gevangen is genomen, gemarteld en anaal verkracht. De kopstoot die hij tijdens carnaval aan een agent gegeven zou hebben was ‘een herbelevingsmoment’.