LIVE | Actiedag Giro555 in volle gang: al bijna 30 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers aardbevingen

inval in woning Voetballer Ihattaren (21) in Amsterdam opgepakt op verdenking ‘mishande­ling vriendin’

Profvoetballer Mohamed Ihattaren (21) is zondag opgepakt in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer. Dat bevestigen diverse bronnen aan deze site. De politie viel maandagochtend zijn huis in Vleuten (Utrecht) binnen. Er is aangifte tegen de gevallen voetballer gedaan, bevestigt de politie.