LIVE | Activisten vallen bezoekers teststraat Eindhoven lastig, ‘Kwart rookt meer door coronastress’

update Ernstige mishande­ling in Giethoorn: ‘Slachtof­fer werd bij de keel gegrepen en kreeg klappen’

21 september Bij een ernstige mishandeling in Giethoorn is vanmiddag één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 31-jarige man aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.