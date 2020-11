LIVE | Advies OMT: geen versoepeling coronamaatregelen in december

De laatste letters van Petra’s vader (61): ‘Corona is een sluipmoor­de­naar’

23 november Zaterdag zou Petra's vader 61 jaar zijn geworden. De verpleegkundige uit het Overijsselse Losser raakte besmet met corona en overleed 30 oktober. Hij liet een brief achter die zijn dochter Petra graag aan iedereen laat lezen. ,,Dat is zijn uitdrukkelijke wens. Corona is een sluipmoordenaar.’’