LIVE | Advocaat: ‘Openbaar Ministerie gaat over de grens in zaak tegen Jos Brech’

In de zaal spreekt Roethof van een ‘over-enthousiast’ OM: ,,Ze gaan over de grens. Het is bizar. Het zwijgrecht lijkt hen een doorn in het oog te zijn. Het OM probeert het zwijgrecht van de cliënt uit te hollen, maar ook dat van zijn huisarts. Dat is onbegrijpelijk.’’ De officier van justitie reageert: ,,We wilden de huisarts bevragen, omdat de verdachte zelf verklaard heeft bij het Riagg in behandeling geweest te zijn, omdat hij in 2001 nog verklaard heeft dat hij ‘zijn neigingen’ zogezegd onder controle had. Dus ja: we wilden daar meer informatie over.’’



De aanklacht tegen Brech werd tijdens de zitting in november verzwaard tot ‘gekwalificeerde doodslag’. Dat houdt in dat Brech volgens justitie Nicky van het leven beroofde om een ander strafbaar feit – verkrachting – te verhullen. Nicky Verstappen was op zomerkamp met het jeugdwerk van Heibloem op de Brunssummerheide toen hij uit zijn tent verdween. Anderhalve dag later werd hij dood teruggevonden op ruim een kilometer van de kampeerplek.