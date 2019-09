LIVE | Advocaat ten minste twee keer onder vuur genomen door schutter met een hoodie

Advocaat Wiersum was wegens bedreigin­gen bezig met eigen persoonsbe­vei­li­ging

11:31 De 44-jarige advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum, werd al langer bedreigd. Hij had geen vertrouwen in politie en justitie en sprak met collega’s over de noodzaak van beveiliging. Eén collega zou hierover volgende week een gesprek hebben met persoonsbeveiligers. Tot vorige week werd de advocaat in elk geval niet beveiligd, melden goed ingevoerde bronnen. Vanochtend werd hij in de straat waar hij woonde doodgeschoten.