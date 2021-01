LIVE | Al 11.000 testafspraken in Lansingerland, Verenigd Koninkrijk gaat 24/7 vaccineren

CoronavirusHet kabinet start vanaf volgende week met een proef voor sneltesten op het mbo, hbo en de universiteit. Door middel van de proef wil de minister onderzoeken wat er toch nog mogelijk is qua fysiek onderwijs. En PvdA-leider Lodewijk Asscher is in quarantaine gegaan nadat één van zijn kinderen positief testte op het coronavirus. Zelf testte hij negatief. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.