LIVE | Amerikaanse Covid-19-patiënten krijgen Leidse ontstekingsremmer, ruim 3 miljard verlies voor TUI

Dronken jongeren mishandel­den agent: ‘Ze schopten alsof zijn hoofd een voetbal was’

8 december ,,De politie stapt naar voren als niemand anders dat meer doet. Dit voorval heeft me zo veel gekost dat ik niet weet of die eigenschap ooit nog terug komt bij mij.'' Dat is de heftige conclusie van een agent die op 26 juli voor café 't Slik in Bergen op Zoom in elkaar werd getrapt.