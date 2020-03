LIVE | Annuleren Olympische Spelen is ‘ondenkbaar’, India weert alle toeristen

CORONAVIRUSWHO-chef Tedros noemt het nieuwe coronavirus een pandemie. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is met 121 opgelopen naar 503. Dat meldt het RIVM vanmiddag. Ook is er een vijfde persoon overleden aan de gevolgen van het virus. Een groep van 27 vakantiegangers, vermoedelijk allemaal Nederlanders, zit in quarantaine in Vietnam. In Italië zijn er vandaag 200 doden bij gekomen. De Italiaanse regering heeft besloten bijna alle winkels te sluiten. Ook vandaag houden we je live op de hoogte in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.