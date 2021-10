LIVE | Antonius Ziekenhuis Sneek stroomt vol met patiënten uit Urk, herkomst virus wellicht nooit te achterhalen

Klok een uur teruggezet naar wintertijd: ‘s ochtends eerder licht, ‘s avonds eerder donker

De wintertijd is ingegaan. Om 03.00 uur is de klok een uur teruggezet. Dat betekent voor de meeste mensen heerlijk een uurtje extra slapen. ‘s Ochtends is het nu eerder licht, ‘s avonds is het wel eerder donker.

