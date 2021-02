LIVE | ANWB: 'Situatie vandaag stukken beter dan gisteren’, NS rijdt met aangepaste dienstregeling

‘Moonligh­ter’ is wat ze een verwarde man noemen, dit is zijn verhaal: ‘Ik ben geen lieverdje’

7 februari Al tien jaar op een rij meldt de politie dat ze alsmaar drukker is met ‘verwarde mensen’, in politiecode: E33’ers. Zijn er echt meer verwarde mensen in Nederland of gaan we als samenleving anders met ze om? In het voetspoor van ‘Moonlighter’, een verwarde kunstenaar.