LIVE | Arts-microbioloog: moeten we niet een avondklok instellen?

Video 15-jarige die homo’s uitschold tóch vrijgespro­ken van groepsbele­di­ging, werkstraf geschrapt

25 september De 15-jarige Ilias A., die twee Amsterdamse, homoseksuele mannen uitschold, is in hoger beroep toch vrijgesproken voor groepsbelediging. Het gerechtshof oordeelt dat de zin die hij riep ‘In Amsterdam, gay is not normal’ geen groepsbelediging is voor alle homo’s en verlaagde de straf. De zaak leidde in april tot veel ophef omdat de slachtoffers de scheldpartij filmden en Ilias later op YouTube een interview gaf.