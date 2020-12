LIVE | AstraZeneca onderzoekt combinatie met Russisch vaccin, China adviseert dragen luier in vliegtuigen

VIDEO Bommelding Schiphol: vliegtuig ontruimd, man aangehou­den in Haarlem

9 december De politie heeft woensdagavond in Haarlem een man aangehouden in verband met een bommelding eerder op de dag. Vanwege die melding werd op Schiphol alarm geslagen en een vliegtuig ontruimd. In het toestel werd geen explosief materiaal gevonden.