LIVE | Australian Open gaat door ondanks besmettingsgeval, leraren VS ook zonder vaccin voor de klas

Politie arresteert Italiaans misdaadkop­stuk Aldo G. uit Amsterdam

3 februari Mede dankzij Nederlands onderzoek heeft de Italiaanse politie crimineel kopstuk Aldo G. uit Amsterdam kunnen arresteren. G. wordt ervan verdacht de spil te zijn in een grote drugslijn tussen Brazilië, Nederland en Italië. Met in totaal 26 arrestaties is de Zuid-Italiaanse maffia een nieuwe klap toegebracht.