LIVE | Belgen omzeilen code rood door via Eindhoven te vliegen, ook in België herbesmetting vastgesteld

SOS Dolfijn op zoek naar zeldzame butskoppen in Ooster­schel­de

6:55 In de Oosterschelde zijn twee butskoppen waargenomen. Stichting SOS Dolfijn is daarom afgereisd naar Zeeland. Dat meldt ze op haar website. In de afgelopen vijftig jaar zijn de dieren slechts twee keer eerder levend gezien in Nederland.