LIVE | België boos op Witte Huis, Nederlandse zakenwereld wil snel beurzen organiseren

In het Erasmus MC in Rotterdam zijn, in samenwerking met vijftien andere centra in Nederland, de eerste tien patiënten behandeld in de zogeheten ConCoViD studie. In dit onderzoek wordt bloedplasma gegeven aan coronapatiënten. Verder is het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gestegen tot 4054. Lees hieronder ons liveblog over de coronacrisis.