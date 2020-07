LIVE | België voert mondkapjesplicht in, RIVM: Verplichten maskers verkeerde boodschap

Buurland België scherpt de coronamaatregelen aan en voert een mondkapjesplicht in. Het dragen van een gezichtsmasker moet vanaf zaterdag en geldt voor openbare plaatsen, zoals markten, restaurants en cafés. Ook wordt registreren in de horeca verplicht. Ons RIVM is nog steeds niet overtuigd van het nut van mondkapjes binnen de openbare ruimte. Die verplicht stellen, vindt het instituut een verkeerd signaal. In de Twee Kamer wordt echter om meer onderzoek gevraagd. In dit blog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.