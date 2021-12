LIVE | Belgische Raad van State zet streep door lockdown in cultuur, theaters mogen weer open

CoronavirusDe straten en wegen in het centrum van Antwerpen zijn op verscheidene plaatsen vanmiddag ‘volledig verzadigd’ door vooral Nederlandse auto’s. Persbureau Belga berichtte dat de politie in actie is gekomen om het verkeer op gang te houden en uit het centrum te dirigeren, onder meer naar parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Het RIVM maakt vandaag bekend dat de omikronvariant de dominante virusvariant in Nederland is. Het instituut vreest voor een explosieve groei aan besmettingen. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.