LIVE | Besmettingen in Duitsland fors gestegen, recordaantal doden in VS

Ruzie met vader ging vooraf aan dodelijke woning­brand die broer Cézary (22) fataal werd

11 januari De jongen (17) die verdacht wordt van brandstichting in zijn ouderlijk huis in Nieuwleusen, had in de fatale nacht ruzie met zijn vader. Hierna zou hij op meerdere plekken in huis brand hebben gesticht, waardoor zijn broer Cézary (22) uiteindelijk om het leven kwam.