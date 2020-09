LIVE | Besmettingen stijgen met 2914, ziekenhuizen moeten dit weekend reguliere zorg afschalen

coronavirusHet aantal besmettingen is in de afgelopen 24 uur gestegen met 2914. Internisten zien dat de reguliere verpleegafdelingen sneller volstromen met coronapatiënten dan bij de uitbraak in maart. Waarschijnlijk moeten ziekenhuizen dit weekend al reguliere zorg afschalen, meldt Ernst Kuipers. Een team van onafhankelijke experts, waaronder voormalig RIVM-baas en epidemioloog Roel Coutinho, bepleit het dragen van mondkapjes. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.