LIVE | Bestrijding coronauitbraak Duitse slachterij uitgebreid, fans weer welkom in Franse voetbalstadions

Zorgen om bedrijf dat ‘onze’ vaccins moet maken: ‘AstraZene­ca zoekt constant grenzen op’

7:12 AstraZeneca, het farmaceutische bedrijf waar minister De Jonge miljoenen coronavaccins heeft besteld, is in het verleden meermaals in verband gebracht met omkoping en misleiding. Politici en deskundigen maken zich grote zorgen: ,,AstraZeneca zoekt constant de grenzen op.”