LIVE | Bevrijdingsfestivals: nat en koud maar ook gezellig druk

Bijna 75 jaar na WOII: op zoek naar de Canadees van (oma) Trees

10:00 Tientallen kinderen en kleinkinderen hopen bijna 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog alsnog hun biologische vader of opa te vinden; Canadees of Duitser, dat maakt de nazaten niet uit. Familiedetective Els Leijs (66) zet zich voor hen in.