LIVE | Bijna 1,4 miljoen Nederlanders gevaccineerd, reproductiegetal loopt op

CoronavirusEr is geen aanwijzing dat de zeldzame gevallen van ernstige trombosecoplicaties een gevolg zijn van het AstraZeneca-vaccin. Dat zei EMA-directeur Emer Cooke vanmiddag. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.