LIVE | Bijna 2100 covidpatiënten in ziekenhuis, vandaag extra corona-overleg

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten bedraagt vandaag 2073, 70 meer dan gisteren. Op de ic's liggen er 472 coronapatiënten, 9 meer dan gisteren. Voor de eerste keer in de tweede golf worden coronapatiënten overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland. Vandaag worden de eerste twee patiënten per helikopter van Almere naar een ziekenhuis in Münster gebracht. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.