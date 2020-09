LIVE | Bill Gates: Reisverbod VS heeft uitbraak versneld, Utrechtse stadsparken overvol

Het Amerikaanse reisverbod heeft ervoor gezorgd dat Amerikanen spoorslags terug naar huis kwamen, zegt Microsoftoprichter Bill Gates in een interview. Die 'stormloop’ heeft de uitbraak van het coronavirus alleen maar verergerd, meent hij. De reizigers keerden terug naar een land waar onvoldoende testcapaciteit was of de mogelijkheid tot isoleren, met een explosie aan besmettingen tot gevolg. Het RIVM meldt in ons land 1898 nieuwe besmettingen sinds gisteren. 30 van hen belandden in het ziekenhuis, waarvan 9 op de ic. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.