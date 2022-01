LIVE | Bioscopen en theaters willen langer open, 46.000 positieve tests nog niet geregistreerd

Vader pakt loverboy van minderjari­ge dochter zelf aan: OM eist werkstraf

Probeer het hoofd maar eens koel te houden als je weet dat je minderjarige dochter in handen is gevallen van een loverboy. De 60-jarige Ossenaar Otto B. kreeg het niet voor elkaar in oktober 2020. Volgens justitie nam hij het heft in eigen hand en drukte hij de vermeende loverboy met zijn auto van de weg af. Eenmaal in de berm werd de man mishandeld door een vriend van B.

21 januari