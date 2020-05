LIVE | ‘Blijf waakzaam, niet thuis’, adviseert de Britse premier, Zuid-Korea vreest nieuwe uitbraak

Eindelijk! Nederland kan vanaf vannacht 00.01 uur weer naar de kapper, ‘we zijn de uitgroei en matjes zat!’

12:02 Vanaf morgen mogen eindelijk de kappers weer aan de slag. Nederland staat te popelen. Volgens de branchevereniging voor kappers, de ANKO, loopt het storm qua boekingen. En we zijn de uitgroei en de matjes in onze nek zo zat dat sommige kappers besluiten er vanaf vannacht om een over twaalf al de schaar in te zetten.