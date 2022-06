LIVE | Boeren breken door politieblokkade bij woning minister Van der Wal en gooien met vuurwerk

Met VideoTientallen boeren met tractoren - en twee koeien - demonstreerden vandaag bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ook elders in het land gingen boeren in hun tractoren de wegen op. Vele hooibalen langs snelwegen werden in brand gestoken, provincie- en gemeentehuizen werden bezocht en sommige snelwegen geblokkeerd. Het protest is nog steeds her en der in het land gaande. Volg in dit liveblog (onderaan artikel) het laatste nieuws over de boerenprotesten.