LIVE | Boerenactie in Nijmegen, blokkade snelweg A7 bij Friese Tijnje

Omstreden neuroloog Jan Bonte opgepakt voor lekken identiteit undercover­agen­ten

De omstreden neuroloog Jan Bonte is gisteren bij zijn woning opgepakt op verdenking van doxing. De 50-jarige coronascepticus uit Dalfsen (Overijssel) zou op sociale media de identiteit van één of meerdere undercoveragenten bekend hebben gemaakt. Zijn account op Twitter, gevolgd door bijna 25.000 mensen, is op last van de politie offline gehaald.

5 juli