LIVE | Bonaire opent restaurants, cafés en bioscopen,

12-jarigen in Duitsland vanaf 7 juni ingeënt

Het afgelopen etmaal zijn er 3426 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 661 meer dan gisteren, meldt het RIVM. Een ‘waarschuwing dat we er nog niet zijn’, zegt viroloog Ab Osterhaus, die benadrukt dat de dalende lijn nog niet definitief is. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur afgenomen met 106. Op verpleegafdelingen liggen er nu 971 met Covid-19. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.