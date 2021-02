LIVE | Braziliaanse virusvariant in Canada, ‘Jongere heeft minder seks door coronacrisis’

Winterweer zorgt voor gehamster bij supers: ‘Het is maar sneeuw’

7 februari De komst van het barre winterweer leidt tot hamstergedrag in supermarkten. Uit alle hoeken van het land komen meldingen van lege schappen. In tegenstelling tot het begin van de coronacrisis is niet alleen wc-papier gewild. Nederlanders nemen massaal groenten, fruit en brood mee naar huis voordat morgen code rood geldt.