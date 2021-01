LIVE | Britse coronavariant nu ook in Brazilië, groot deel beschikbare vaccins in VS nog ongebruikt

CoronavirusHet Verenigd Koninkrijk gaat opnieuw in volledige lockdown. Dat heeft premier Boris Johnson maandagavond bekend gemaakt. De situatie in het land is op dit moment ernstiger dan voordat de tweede lockdown begin november begon. En in de Verenigde Staten is een groot deel van de coronavaccins die zijn gedistribueerd nog steeds niet gebruikt. Als ziekenhuizen geen vaart maken met de inentingen, zullen ze worden bestraft. Ook vandaag houden we je live op de hoogte. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.