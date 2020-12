LIVE | Britse coronavariant ook in China, Nieuw-Zeeland luidt 2021 ‘op normale wijze’ in

coronavirusNadat de Britse mutatie van het coronavirus is opgedoken op een een basisschool in Bergschenhoek, waar een ‘serieus aantal’ besmettingen is vastgesteld, heeft het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over een intensiever testbeleid voor kinderen. Dat maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond bekend na afloop van coronaoverleg met een deel van het kabinet. Wat dit betekent voor het mogelijk eerder openen van de basisscholen, maakt het kabinet donderdag bekend. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen vind je hier.