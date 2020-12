LIVE | Britse koningin snel gevaccineerd, Zuid-Korea telt hoogste aantal gevallen in 9 maanden

Nederland­se vader (58) gevangen in Texas na wilde tocht door Mexicaanse woestijn: ‘Hij is bijna verzopen’

5 december De 58-jarige Frank Vingerhoed uit Emmen zit al bijna een maand vast in een Amerikaans detentiecentrum in El Paso (Texas) vlak bij de grens met Mexico. Dit na een wanhopige poging om een voogdijzitting over zijn drie dochters (11, 10 en 5 jaar) bij te kunnen wonen.