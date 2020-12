LIVE | Britse minister: virusvariant is ‘out of control’, ook België en Italië verbieden vluchten vanuit VK

De Britse premier Boris Johnson heeft vanwege een coronavirusvariant in zijn land een nieuwe lockdown aangekondigd voor Londen en het zuidoosten en oosten van Engeland. ,,Met pijn in het hart moet ik aankondigen dat we niet door kunnen gaan met Kerstmis zoals gepland.’’ Het kabinet reageerde vannacht met een vliegverbod voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging vandaag om 06.00 uur in. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.