LIVE | Britten nemen afscheid van 100-jarige coronaheld Tom Moore, horeca voert ludiek actie

CoronavirusTussen de 300 en 400 Belgen doen binnenkort mee aan een proef en laten zich inenten met een Chinees coronavaccin. Het aantal aantal ziekenhuisopnamen in België gaat weer omhoog. 204 van onze zuiderburen werden gisteren opgenomen. Het hoogste aantal in twee maanden tijd. 400 met Covid-19 besmette Belgen liggen op een ic-afdeling. In Groot-Brittannië werd vandaag afscheid genomen van oorlogsveteraan en coronaheld Tom Moore. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.