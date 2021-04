LIVE | Burgemeester: ‘Ik neem zorgen over 538-feest serieus’, helft volwassenen heeft coronaprik in VS

Yves (29) vindt zeldzame Pokémon­kaart: ‘Ik wees al bod af van 415.000 euro. Te weinig’

16 april HOOGSTRATEN - Met 65 miljoen zijn ze, de Pokémonverzamelaars. Maar het is Yves Bruynen (29) die de zeldzaamste Pokémonkaart ter wereld beet heeft. Hij woont in Hoogstraten, een plaats net over de grens in België, en kocht het pakje waar de kaart in zat van een Nederlander via Facebook voor 200 euro. Nu is de kaart bijna een half miljoen euro waard. En dat bedrag zal in de toekomst nog fors oplopen. „Ik heb de heilige graal gevonden”.