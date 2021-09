LIVE | Burgemeesters positief over QR-polsbandjes, half miljoen Amerikanen heeft al ‘booster-shot’

School voert ‘corona­week­je’ in: ‘We zagen hoe fijn leerlingen de rust vonden’

14:05 De leerkracht niet moeten delen met 30 klasgenootjes, maar met slechts de helft. Veel leerlingen op de basisschool leefden op bij de halve klassen in de eerste weken na de lockdown. Inmiddels zijn de lokalen weer standaard volle bak. Maar niet op de Kosmos in Hoogland. Twee weken per jaar doet de basisschool een ‘coronaweekje.’