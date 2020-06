LIVE | Campingtoiletten volgende week van het slot, 17.000 zorgmedewerkers besmet met corona

Wetenschappers van de Amerikaanse Harvard Medical School vermoeden dat het coronavirus al in augustus vorig jaar rondging in China. Ze baseren zich op het aantal zoekopdrachten op internet en de drukte op parkeerplaatsen bij ziekenhuizen in Wuhan. De toename van beide wordt gelinkt aan de uitbraak een aantal maanden later. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus. Lees hier het liveblog van gisteren terug.