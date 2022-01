LIVE | CBS: einde aan sterftegolf, hulpvlucht naar Tonga moet omkeren vanwege besmetting

CORONAVIRUSVoor het eerst sinds begin november liggen er minder dan 300 coronapatiënten op de ic's. Ook in algemene zin zet de daling in Nederlandse ziekenhuizen door. Vandaag worden nog 1123 patiënten voor Covid behandeld. De Tweede Kamer van het Oostenrijkse parlement heeft ingestemd met de invoering van een vaccinatieplicht voor alle inwoners vanaf 18 jaar vanaf 1 februari. En in Frankrijk treden vanaf 2 februari versoepelingen in. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.